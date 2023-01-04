東勢林管處生產的土肉桂茶包禮盒。(東勢林管處提供)

東勢林管處生產的「玉桂出雲山」土肉桂茶包禮盒、土肉桂複方精油禮盒。(東勢林管處提供)

農曆春節將至，民眾引頸期盼的東勢林管處「玉桂出雲山」土肉桂茶包禮盒、土肉桂複方精油禮盒等，即日起於東勢林業文化園區上架開賣。東勢處強調，年節購買土肉桂產品做為伴手禮，前20名購買者贈送一對兔年紅包，購買精油禮盒者，再加碼贈送土肉桂口罩；邀請民眾春節走訪東勢林業文化園區，記得將在地山林出產的土肉桂氣息帶回家。

喜愛香醇肉桂味的民眾有福了！東勢處說，此次推出的「玉桂出雲山」系列產品，結合便利沖泡的土肉桂茶包，及以土肉桂精油為基底的複方精油禮盒，一次滿足民眾味覺、嗅覺的雙重享受。製作產品的土肉桂產自東勢處轄內的出雲山苗圃。

據中興大學王升陽教授團隊研究分析，此地區的土肉桂多為「肉桂醛型」品系，其肉桂醛含量較市售進口肉桂高，土肉桂葉的熱水萃取物有降血脂血糖、提升腸道功能，土肉桂葉精油則可降尿酸、抗發炎並抑制真菌及細菌；而且肉桂醛甜度為蔗糖的50倍，可做為食用香料、飲料等用途，其特殊帶有辛甜香氣也深獲民眾喜愛。

東勢處指出，為發展山村綠色經濟，近年來積極推廣台灣原生種土肉桂，台灣土肉桂和進口肉桂的不同點在於採集部位為葉片，不用砍樹剝皮就可獲得富含生物活性的成分，在最低的林木傷害下做最大限度利用。未來將持續輔導林農種植及媒合生產，增加林農的短期收益，並確保森林的永續經營。

東勢處強調，東勢林業文化園區前身為大雪山林業公司，結合林業文化、木雕藝術、淺山生態等，走在環湖步道上，看著貯木池中的倒影，別有一番風味；歡迎民眾農曆春節期間，攜家帶眷到園區走春，過個健康的農曆溫馨年。