老一輩結婚不像現在是自由戀愛，一名女網友表示，奶奶生前曾說，人生若可以重來，寧可不結婚，也不願嫁一個她不愛也不愛她的男人，因為奶奶經常被爺爺家暴，試圖逃跑卻害女兒被毒打，日子過得非常難過，但爺爺過世那天，卻是奶奶一輩子最開心的一天，她說奶奶的遺願是，希望子女們能多愛自己一點，貼文令超過3千網友看得鼻酸。

原PO昨（3）日於臉書社團《匿名公社》指出，婆家的奶奶2日在睡夢中仙逝，享嵩壽102歲。她說奶奶高齡身體卻很好，思想也不古板，奶奶曾跟她說，「若可以選擇，寧可不結婚，因為不想嫁給不愛的人，也不願和不愛她的人生活。」

原PO轉述，奶奶表示，和爺爺結婚以來，只要不順爺爺的意，就會換來一頓挨打，反抗卻害女兒被爺爺打到手殘，奶奶自責得不敢再逃跑；即便爺爺後來臥病在床，嘴裡還是不停地咒罵，日子過得很痛苦。

原PO說，爺爺過世那天，是奶奶一生中最開心的一天，要求子女帶她到戶政事務所，把冠夫姓去除，還說她死後不要把她的牌位跟爺爺放在一起，要完全和爺爺脫離關係，「有他，我過得很痛苦。」

原PO表示，奶奶過世前，曾提醒子女要多愛自己一點，別凡事都把自己擺在最後，讓原PO瞬間鼻酸，「奶奶一路好走，在另一個世界快快樂樂生活。」

貼文曝光，吸引逾3千名網友關注，「不管男女，都不要為了結婚而結婚」、「奶奶這輩子辛苦了，下輩子會好好幸福的」、「舊時代的女性真的很可憐」、「看完眼眶都紅了，奶奶好睿智啊！希望下輩子奶奶能過得更好」。

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