今行政院長蘇貞昌特地到曾文水庫視察水情，並感謝相關單位的努力和配合。（呂妍庭攝）

曾文水庫蓄水率剩下28％，水情吃緊。（呂妍庭攝）

曾文水庫蓄水率剩下28％，水情吃緊，今行政院長蘇貞昌特地到曾文水庫視察水情，水利署長賴建信簡報時指出，去年南部地區降雨嚴重不足，經濟部與農委會、地方政府共同合作、超前部署，加上嘉南灌區停灌，到5月底枯水期結束，預估曾文水庫蓄水剩餘9000萬噸，可挺過缺水危機。

蘇貞昌今到曾文水庫視察，台南市長黃偉哲、嘉義縣副縣長劉培東、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、行政院政委羅秉成、經濟部水利署長賴建信、農委會農田水利署長蔡昇甫、台灣自來水股分有限公司董事長胡南澤等人到場一同關心。

賴建信簡報時指出，去年南部地區降雨嚴重不足，經濟部與農委會、地方政府共同合作，超前部署，提早啟動全台防旱、加強區域水源調度，如果嘉南灌區一期如期供灌，曾文、烏山頭水庫將不足，但實施停灌節水，則至5月底枯水期結束，水庫蓄水還可剩餘9000萬噸，可望挺過缺水危機。

賴建信說，這次嘉南灌區停灌實施面積1.9萬公頃，停灌補償每公頃最高補償費由9.3萬元提高至9.6萬元，約需18.2億元，加上產業救助、金融協助專案農業貸款等總計約20.5億元，嘉南灌區一期停灌補償金將於農曆年前發放。

賴建信強調，會持續趕辦水庫清淤、曾文南化水庫聯通管、白河水庫更新改善等工程，以強化南部供水安全。

蘇貞昌說極端氣候，連小小的台灣南北差異都很大，像今天北部還陰雨綿綿，但南部艷陽高照，北部水庫多到調節性放水，南部像曾文水庫只剩28％，除要求相關工程盡快完成，也感謝農民的體諒和縣市政府、公部門的配合，強調中央投入大筆經費就是在打底、長遠規畫，「這就是愛台灣」。

黃偉哲表示，這段時間南部地區下雨量很少，提早宣布進入黃色燈號，減壓供水，希望能夠將用水時間延長，大家有足夠的水可使用，劉培東則當場爭取海水淡化廠盡早進入建設。