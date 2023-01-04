全民期待已久的還稅於民終於拍板，行政院長蘇貞昌今（4）日上午到曾文水庫視察水情，宣布實徵超過預算中的1400億元，將在農曆過年後進行普發，每人可獲6000元的新春祝福，且中低收入戶還會有額外的補助。而先前反對普發的綠委郭國文，則表示會落實自己的主張，宣布會將他與家人收到的6000元全數捐出。

蘇貞昌今日表示，總統蔡英文日前在國安財經相關會議中，有明確作出3點裁示，而因全民期待還稅於民許久，各部會因此於年假中緊鑼密鼓的開會研擬相關政策，最後決定在1800億元中預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民從小到老共享經濟成果，每人可分得6000元。

蘇貞昌透露，相關法源與發放方式等，仍在盤整中，預算編列必須有很綿密的作業，目前也在進行中，定案後行政院會送立法院審議、同意，希望開春後可以給全民新春祝福。

日前曾表態反對普發的郭國文則指出，雖然最後的方案與他的主張有所不同，但也有透過加碼方案，納入相關訴求，可以看到政府照顧弱勢的美意，希望年後可以讓民眾盡快領到現金，不過他自己則會落實主張，將他與家人的6000元全部捐出，並持續關注貧富差距逐年過大，以及財富分配不均的問題。

稅收超徵4500億元，蔡英文總統元旦時稱，尚未規畫以現金或消費券形式的方案，但行政院長蘇貞昌昨天突然宣布從善如流，在野分析可能基於「閣揆保衛戰」，對此，民進黨立委陳亭妃說，大家想太多，小英總統元旦宣布，一定是行政院給她的資料，當時因為與民共享，沒有講得很清楚，只是由蘇院長把它講得更清楚而已，沒有什麼問題。

陳亭妃說，第一時間也因為蔡總統沒有講清楚，引發很多不同意見，我們也在第一時間透過很多方式來反映基層想法，這只是補足與民共享的方式，而且更直接了當跟全民報告，這1800億也是小英總統元旦提出的數字，現在只是把1800億如何與民共享進一步報告，這本來就是分工。

對於蔡政府急轉彎，宣布要普發現金，是否因為英系立委的壓力，陳亭妃說， 不只是英系立委，我們透過臉書等方式表達，就是要還税於民發現金，振興券要有程序，這些都是緩不濟急，就是發現金、越快越好，這不只是某個派系立委，很多派系立委都希望與民共享、人民有感的角度給相關單位建言。