三鶯線三峽站捷運開發案招商，即將登場！仲量聯行今（4）日表示，新北市政府捷運工程局於112年1月10日下午2時30分，於新北市政府舉辦「三鶯線三峽站兩側出入口捷運開發案」招商說明會，邀請國內開發商及投資人踴躍出席，全案共兩處開發基地，合計投資金額估計約42億元。

仲量聯行表示，捷運三鶯線為三環六線中的第三環線，預計於今年完工，該線位處串連台北市、新北市與桃園市等都會核心之廊帶，廊帶人口約137萬人。

預計完工後，可望縮短三峽、鶯歌地區至臺北市通勤時間至少20分鐘，不僅提供區域便利的交通系統，未來三峽站步行至北大社區及三峽老街僅需10分鐘路程，可同時服務三峽新舊社區之民眾。 仲量聯行表示，三峽站設置兩出入口之開發基地，位於三樹路及國慶路之交叉口處，鄰近台北大學特定區，100％公有地，地形方整，出入口1開發基地面積1,845坪，初步規劃地下2層、地上17層、開發量體約1.2萬坪，預估投資金額約21億元。

至於出入口2開發基地，面積1,718坪，初步規劃地下2層、地上18層、開發量體約1.1萬坪，預估投資金額約21億元。

仲量聯行表示，本案區位鄰近熱門的龍埔國小與北大國小，周邊更有台北大學、三峽國中、三峽老街及國家教育研究院等，具豐厚之人文氣息，且區域機能十分完善，餐飲業、零售店面、連鎖店發達，也有恩主公醫院等，非常適合年輕家庭、換屋族群或是退休族群，是區域極具潛力的開發案。

仲量聯行表示，三峽區為發展成熟之優質住宅社區，以自住、換屋家庭、退休族群為主，三峽不僅是高品質之新市鎮生活圈，更具臺北大學城之青年活力意象，本案未來可引入具有在地文化特色之「文創生活商場」，打造高質感、具藝文氣息特色之住商空間，提供通勤、鄰里居民及台北大學校園人口之消費需求，並具備到站即到家的捷運宅優勢。

三峽站兩處開發基地（出入口1及出入口2）已於111年12月30日正式公告徵求投資人，兩案個別招標評選，預計於112年5月30日截止申請，本案擬就開發內容、亮點營造、建築設計等開發建議書內容及承諾地主最低分配比率進行綜合評選作業。

仲量聯行表示，將協助市府以公平公正公開評選機制選出商譽、財務及實務經驗兼備之最優申請人，共同促進新北三鶯線捷運沿線的都市機能優化與再生，為新北市民打造優質宜居之都市生活環境。