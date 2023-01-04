孩子開始變得討厭學校？是時候多多關心孩子的情緒狀況了！2021年2月情感疾患期刊（Journal of Affective Disorders）中的韓國社區研究顯示，孤獨、自我厭惡、厭惡學校和自卑是兒童憂鬱症狀的核心現象，師長應多加留意，幫助孩子適時尋求支援協助。

隨著其生活樣態和身心發育，不同年齡層的憂鬱情緒往往有多種表現，例如青少年會出現易怒。為了找出兒童的憂鬱情緒表現，韓國學者於2007年至2010年期間在韓國天安市進行神經發展疾患篩檢研究，收集10233名6至12歲的小學生調查樣本，使用兒童憂鬱量表（Children's Depression Inventory CDI）進行篩檢，受試者的平均年齡為9.3歲。

該研究結果發現，孤獨、自我厭惡、厭惡學校和自卑是兒童憂鬱情緒最核心的表現。另外，學業困難（學業成績下降）、難過（哭泣）、自卑（打架）、自我厭惡（負面身體形象）、缺乏愉悅感（厭學）、悲傷（孤獨）、不愛上學（缺乏友誼）等的權重明顯高於其他。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采說明，兒童如出現情緒困擾，通常不是單一因素，這牽涉孩子本身的天生氣質、個性及與周遭的互動行為，如比較內向敏感的孩子，所表現的退縮行為讓大家比較不敢找他玩，他們與同學的互動往往也比較被動，因而感到孤單。

陳質采提醒師長，幫助孩子首先要覺察這樣的現象，避免惡性循環。如功課不好的學生問問題時，很容易被回應「這題好簡單，你怎麼不會呢？」這樣的對話對孩子並沒有幫助，反而讓他陷入自卑的情緒。因此需了解孩子學習的問題所在，是注意力不夠？還是基礎不佳？與孩子一起討論出解決辦法或具體的步驟、策略；有些孩子不太能說出自己的困擾，可以從日常互動中鼓勵孩子多說出自己的感受，如製造親子或師生的共處討論時光，讓孩子自在的分享他的生活、想法與感受。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，師長若有觀察到孩子長時間異常的情緒反應，例如無端的哭泣、負面思考、成績突然退步許多、易怒、拒學等，需關注孩子並設法改善。

葉雅馨也說，從上述研究發現，積極預防應從建立好的行為模式中做起，包含讓兒童了解憂鬱症相關的資訊，使他能同理周圍一些困擾的同學及朋友；也需建立兒童社交技巧，包括打招呼、分享、輪流等，這些技巧可以幫助兒童與人互動。