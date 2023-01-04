從事「挖礦」的焦姓男子，為了節省電費，委由涂姓男子破壞電表，讓電表無法正確計量，自2017年以來竊取台電公司284萬度耗電量、1700多萬元電費，士林地檢署12月中指揮電信偵查大隊等單位執行搜索，在北市等4縣市共43處民宅，查扣「挖礦機」等電腦設備，拘提焦姓、黃姓主嫌，法院依加重竊盜罪裁定20萬、25萬交保，其中涂男遭羈押禁見。

士林地檢署去年底接獲台電公司反應，在北市、新北、桃園以及新竹市等43處民宅有人竊電，37歲焦嫌為了挖礦，在屋內設置微型基地台，同時與電信業者簽約接受電費補貼，但焦男、黃男、黃女、林男等人承租民宅，找來具有水電專業的涂男，每個電表支付2萬5000元到5萬元代價，破壞封印改裝電表，讓電表計價轉速變慢，長期竊電不被發現。

黃等人2018、2019年間擴充據點，在屋內擺放電腦設備「挖礦」，由於挖礦、上傳資料需要大量用電，涂男改裝電表，可節省3到4成的用電。士林地檢署檢察官劉東昀指揮電偵大隊、刑事局等單位，分別在12月7日、11日、14日、20日執行搜索，查扣改裝電表46個、電腦6台。

檢察官針對焦姓、黃姓竊電集團以及從事改表的涂男予以聲押，法院分別裁定20萬、25萬交保以涂則因反覆實施之虞遭羈押禁見，另承租房屋的黃男、林男，檢方諭令5萬、10萬交保，蔡姓、田姓共犯分別請回、限制住居。檢察官提醒，竊電是犯罪行為，切勿以身試法，民眾出租房屋時，應留意承租目的及實際使用情形，以免遭不法集團利用。