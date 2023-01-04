桃園黑幫「黑人家族」精神領袖郭信一2日傍晚倒垃圾時遭槍殺，桃園地檢署今天早上會同法醫研究所解剖屍體，更出動X光勘驗車，發現死者身中6槍，其中5槍貫穿，1槍卡在頸部。

因郭信一遭槍殺案件敏感，桃檢爭取時效，4日隨即解剖，據了解，槍手開7槍，但郭男身中6槍，其中5槍貫穿，剩下1顆彈頭疑似卡在頸部位置。家屬陪同在旁，臉色凝重、哀戚。

據了解，目前專案小組已經掌握槍手身分，初步認定還有1人接應，但槍手下落還在追查中。