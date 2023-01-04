52歲從事鐵工的潘大哥，10年前罹患口腔癌第三期，經歷兩次復發轉為四期，經歷多次手術、化療與電療後，吞嚥能力大受影響，如今只能以全流質飲食，然而面對年邁母親及三名嗷嗷待哺的子女，潘大哥仍為了家人強顏歡笑，勇敢治療，只希望能看著孩子平安長大。

罹癌十年來，造成潘大哥家庭成員的身心衝擊，更加重家庭經濟負擔。大兒子曾與陽光基金會社工表示爸爸罹癌治療後瘦了很多，仍努力工作、照顧他們，且不論治療或工作多累都關心他們兄妹的生活，是大兒子心中的英雄，「未來希望成為像爸爸一樣棒的人。」

為了減輕家計負擔，大兒子國三時曾利用上學前時間至早餐店打工，三名子女更努力在學業上表現，多年來持續獲得陽光獎學金肯定，潘大哥欣慰孩子課業未曾讓他擔憂，全家人不僅惜福的使用陽光帶來的各項物資，寒風中潘大哥自己即使穿著破了洞的外套，也努力將每一分錢存下來給孩子，只希望能看著他們平安長大就好。

陽光基金會現正籌募「顏損弱勢家庭服務計畫」經費，每年為400戶的顏損弱勢家庭提供生理復健、居家護理、營養品補助及家庭支持與關懷等服務，邀請民眾一同捐款支持幫助顏損弱勢家庭度過艱難時刻。