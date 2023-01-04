俄羅斯塔斯社（TASS）3日報導，俄國外交部副部長魯登科（Andrey Rudenko）指出，兩岸關係屬中國大陸內政，中方有權在台灣議題上採取必要的措施，以維護其主權和領土完整。外交部今天對此表達強烈譴責與嚴正抗議，並稱俄羅斯政府國際間散佈貶損我國國家主權、本末倒置的不實表述，讓國際社會更加唾棄。

魯登科認為中國大陸會優先以和平方式處理台灣議題，而台海緊張情勢是因去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及其他美、日、歐高階官員相繼訪台所導致。

外交部重申，自由民主的台灣與極權專制的中華人民共和國互不隸屬，這是長年既存的事實與國際公認的現狀，無論中國共產黨政權如何扭曲台灣的主權地位，皆無法改變我國存在的客觀事實，也唯有2350萬的台灣人民才有權利決定台灣的未來，不容中國大陸及其他國家置喙。

外交部指出，俄國以武力入侵烏克蘭，強佔烏國領土，恣意殺害烏國平民，中國大陸則不斷以訊息戰及軍機艦擾台，破壞台海現狀及印太區域的安全穩定；俄中兩國企圖顛覆以規則為基礎的國際秩序，各國一致嚴正譴責。俄羅斯政府罔顧事實，持續扈從中國大陸妄稱「一中原則」及「中國將優先以和平方式解決台灣議題」，並蓄意指稱台海緊張情勢係因去年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西及其他美、日、歐高階官員相繼訪台所導致，俄國顛倒是非的行徑，讓國際社會更加唾棄。

外交部強調，台灣是世界守護民主自由體制的重要堡壘，我國樂願與所有堅定捍衛民主自由價值的國家互動交往；我國也呼籲全球合作抵抗威權霸凌，共同維護台海安全、印太地區的自由開放，確保全球的和平穩定與繁榮。