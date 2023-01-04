高雄市立小港醫院攜手華山基金會小港愛心天使站，在歲末寒冬募集年菜讓獨居長輩享用已長達10年，累計捐贈高達3546份年菜，金額超過200萬，以實際行動為獨老送上暖心的祝福。院長郭昭宏也鼓勵同仁，不能只待在醫院，要走出去才能看見需求，透過「I CARE社區關懷服務計畫」深入社區各個角落探訪關懷長輩。

歲末關懷，寒冬送暖，高雄市立小港醫院為協助獨居長輩能歡喜安心過年，因此從2013年開始與華山基金會小港愛心天使站合作辦理「港醫華山送年菜，愛長輩幸福過好年」的年菜捐贈公益活動，至今已超過10年，捐贈的年菜份數高達3546份，捐贈金額超過200萬元，多年來這份照顧長輩的心意已逐漸內化為小港醫院的關懷文化。

小港醫院提到，每年農曆春節前夕，醫院舉辦勸募活動，每年皆有1／3以上同仁共襄盛舉，為獨居長輩送上一份暖心的祝福，把溫暖傳遞下去。

2018年起社會服務室更與社區醫學醫療中心跨單位攜手合作，規劃出高醫體系內唯一策動全院各職類員工主動走入社區關懷弱勢的服務，並結合該院核心價值，發起名為「I CARE社區關懷服務計畫」，由院長號召帶領全院各職類的員工包括醫護、醫事及行政單位等同仁均得以在上班期間以公假來參與這項有意義的社區關懷活動，提供的服務內容包括有生活關懷與支持、營養飲食衛教、用藥安全訪視、輔具修繕或轉介，送年菜及健康相關諮詢等。

從2018年至今已進行了89場次的訪視服務，參與員工共有336位，深入社區各個角落探訪關懷長輩總共293人次。

「不能只待在醫院，要走出去才能看見需求！」，院長郭昭宏鼓勵同仁要外出訪視，才發現長輩會不知道如何掛號，因而衍生發展出長輩的就醫綠色通道。另外，為獨居長輩們募集年菜，讓長輩們可以在冷冽的寒冬裡，感受到來自小港醫院同仁們滿滿的愛。