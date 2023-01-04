許光漢為戲曬黑、剪平頭，加上飲食控制跟瘋狂健身，拍攝過程瘦了5公斤。（金盞花提供）

許光漢為戲接受大量動作訓練，穿上警察制服拿到槍的瞬間，直呼興奮。（金盞花提供）

男神許光漢在新片《關於我和鬼變成家人的那件事》扮演「鋼鐵直男刑警」吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，為查出毛毛死因，1人1鬼誤入重大刑案現場，鬧出不少笑話。首度演警察，許光漢直呼「很過癮」，劇組也安排他前往偵查隊貼身觀察警察日常，「發現很多警察會自主做武術訓練。」因此從拍攝籌備期到殺青，他更加瘋狂健身、飲食控制，整整瘦了5公斤升級成「精壯版許光漢」。

導演程偉豪在《關於我和鬼變成家人的那件事》結合警匪槍戰、飛車追逐等動作場面，劇組特別請到金馬獎最佳動作設計洪昰顥協助，針對所有演員進行密集武術訓練，許光漢起初擔心自己「打得很爛」，沒想到幾堂課就把迴旋踢跟過肩摔做得有模有樣，他直呼：「在摔的時候還滿痛快的，感謝昰顥不斷鼓勵我。」學習速度之外，讓洪昰顥訝異說：「光漢的肢體學習能力跟協調度很好，身手非常厲害，很適合拍武打戲，根本是練武奇才。」

許光漢在角色塑造過程也完全交給導演，抹掉以往白淨斯文樣貌，特意曬黑且剃了個有稜有角的方形頭，導演回憶：「我還記得光漢在開拍前2天去剃頭，當他帶著黝黑皮膚跟方形頭走出來，我就知道明翰誕生了，不一樣的光漢來了！」聊到這次表演最具挑戰的一點，他笑說：「應該是跟空氣演戲吧，滿多場戲都要拍2到3個版本，也算一種樂趣。」因片中只有他看得到「鬼老公」林柏宏，為了分鏡效果，常要拍看得到鬼跟看不到鬼的各種版本，但他每次都如複製貼上一樣精準，導演讚說：「光漢真的是個好演員，願意嘗試自己的極限，才讓明翰這個角色，有了現在的樣貌。」

《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日情人節檔期上映，片商也搶先推出「吳毛府家宴特別場」，將於1月14日在台中大魯閣新時代威秀影城、台中中港新光影城各1場，1月15日在台南國賓影城、高雄夢時代秀泰影城各1場，票券1月5日中午12點在各活動影城售票通路正式開賣，邀影迷像家人一樣，穿上有大面積紅色元素的服裝來看電影沾喜氣，導演程偉豪、主演林柏宏、許光漢、馬念先都會出席映後。