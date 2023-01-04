警方順利在神岡區中車路的某處農田發現男童身影，並將其護送返回家人身邊。（警方提供）

警方順利在神岡區中車路的某處農田發現男童身影，並將其護送返回家人身邊。（警方提供）

台中市神岡區一名10歲男童，日前上午獨自騎乘腳踏車出去玩耍，遲至中午仍未返家，男童母親因擔心其安危，遂焦急地至派出所報案。警方指出，員警接獲報案後，立刻調閱男童住家附近的監視器，釐清可能去向？最後順利在神岡區中車路的某處農田發現男童身影，並將其護送返回家人身邊。

豐原分局神岡分駐所警員羅士榮於日前下午2時許在所值班時，一名婦人跑進派出所內，神色慌張地向員警表示，她10歲的兒子李姓男童，自上午7時許獨自騎乘腳踏車外出就未再返家；因在溝心路的住家附近遍尋不著，希望警方能協助找尋。

員警一邊安撫心急如焚的男童母親，一邊仔細詢問男童平日動向後，即開始調閱男童住家附近的監視器，不久順利發現男童騎乘腳踏車的身影；經巡邏警員魏清祥沿線地毯式搜索的尋找，終於在神岡區中車路某處田邊發現男童正在田裡開心玩耍的身影。

警方表示，員警上前確認男童身分後，隨即聯繫男童母親，並將其安全地護送返家，男童母親對於警方積極的協助頻頻致謝，謝謝警方鍥而不捨地調閱影像與查找才能讓男童順利返回家中團聚。

神岡分駐所長陳信宇呼籲，民眾家中若有年幼兒童，應隨時留意其活動並注意安全，避免讓幼童離開視線；切勿讓孩子單獨外出，以免發生危險。平時也可訓練幼童熟記家人聯絡資訊，有助快速通知家人。