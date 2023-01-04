台1線替代道路新建案第1期工程，將銜接新竹市台68武陵路斷頭橋。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科針對縣市交通問題，希望新竹市配合台1線替代道路工程款、跨頭前溪替代道路工程、經國橋道路改善計畫及新竹輕軌共同分擔藍線經。新竹市長高虹安4日指出，台1線替代道路已責成交通處研擬配合款，楊文科肯定高虹安積極迅速處理，2人都相信替代道路等相關計畫完成，將能疏解縣市之間的交通問題。

高虹安去年12月22日到縣府拜會縣長楊文科，雙方進行縣市議題跨區交流，楊文科提出4項縣市合作的交通議題，台1線替代道路新闢工程，中央已核定第1期工程經費28億4290萬9000元，縣府希望市府依路線長度比例分擔1億3700萬元配合款。

高虹安說，台1線替代道路武陵路斷頭橋部分，是配合新竹縣來做接續工程，她上任一週以來，已請財主單位盤點財政和基金部分的預算，也責成交通處就工程款項做研擬，目標都是希望配合竹縣盡速來完成這條替代道路，相對也能疏解新竹市的交通壅塞問題。

高虹安並說，跨頭前溪道路計畫涉及區段徵收和地段部分，已請地政處就區段徵收做相關研擬，通往竹科的經國橋透過機車道的設計與改善，相信對通勤族和通學族會比較方便，但同樣是錢的問題，也是請交通處看預算部分是否能配合做改善。

至於新竹輕軌部分，高虹安指從行政院、科管局及新竹縣市政府到議會，都有不同想法和聲音，中央對新竹輕軌的相關討論也還在進行當中，新竹輕軌未來如何運行，有賴各方坐下來討論最終的決議方案。

高虹安並指，新竹輕軌縣市經費擔分擔問題，交通部在111年1月18日的會議做成決議，依照地段所在位置的區域比例，進行經費分擔，會朝這個共識方向來進行。

高虹安並說，她發現通往園區的交通問題比想像中還嚴重很多，加上園區附近新建案和社會住宅基地動工，原有道路設計的容量是沒有辦法負荷，她很期待替代道路等方案能夠疏緩車潮。

高虹安強調，新竹市現在的交通問題，市府在配套措施會做短期和中期來努力，長期還是要以替代道路，做為比較能疏解交通問題的方案。