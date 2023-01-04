迎接Web3科技新浪潮，台灣大(3045)今日宣布，將徵才觸角伸向全球，將於本月展開第二波台灣大「科技大神培育實習計畫」，實習生不限國籍、實習時間不限寒暑假、工作地點不限線上或線下(實體)，三大靈活彈性的培育環境，每年提供約100名不自我設限具備資訊科技潛力的學生實習機會，透過完整的業師培訓，成為IT種子，成為引導Web3新時代的科技菁英。

台灣大「科技大神培育實習計畫」於2022年7月展開首波招募，連遠在美國讀書的優秀學生也加入實習，短短三個月成功培育出數十名IT種子。90天的精實培育，台灣大哥大提供包含系統與遊戲開發、資料建模、網頁測試、程式開發與維護等實習內容，透過真實的職場場域，讓實習生學以致用，培養實戰經驗，結業後將具備百分之百接軌職場的能力。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，透過IT研發和維運，加速提升營運效能，同時鏈結集團綜效，擴大創新服務應用，IT團隊成為台灣大創新力的重要引擎。台灣大以珍惜人才、尊重人才思維，尋找優秀的電腦科學、資料科學、數位行銷等人才，且不限寒暑假、不限國籍，目前已有CET Academic Programs合作之美國知名大學學生加入，未來將與越南知名大學、香港理工大學合作，募集全球海外學生加入電信科技集團，擴及全球進行攬才，在超5G新世代下，台灣大以台灣為基地，擴展大東南亞布局，掌握Web3科技浪潮新商機。

台灣大除放眼全球，培育新世代學生人才成為科技大神外，同時推出「HIPO疾行軍」招募計畫，徵求具備勇於接受挑戰的高潛質(High Potential, HIPO)程式開發、數據科學領域專才，由高階主管擔任導師，進行完整培訓，提供具市場競爭力的薪資及留才獎勵金，百萬年薪不是夢。

對於優秀人才，台灣大也提出相應的獎酬與福利，除了一般員工全年薪酬約可達18個月以上，今年同步調高起薪與年度調薪率，更超前部署各項福利措施。自2006年即開國內電信業先河，率先實施員工持股信託，員工每月薪資定額提撥，公司相對提撥同等金額，今年更加碼推出員工信託持股2.0，公司提撥金額優於同業。