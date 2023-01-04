德國平價連鎖超市集團奧樂齊(Aldi)在英國的分公司說，12月的銷售為年增26%，該數據反映出Aldi新開店的努力，以及消費者在生活成本危機下尋找省錢商品的趨勢。

Aldi UK在周二提出承諾，不管如何，2023年都會對購物者提供最低價的雜貨商品。

Aldi UK在英國擁有990家商店，市佔率為9.3%，去年並取代Morrisons超市，成為英國第四大超市。

公司12月的銷售為14億英鎊，創新高水準。該公司也強調生鮮肉類的強勁成長，生雞肉和豬肉的銷售皆成長超過28%。

該公司表示，由於世界盃足球賽第一次在接近聖誕節的時間舉行，冷藏甜點和新鮮乳酪的銷售分別成長近30%和50%；洋芋片和堅果等零食的銷售則增長逾40%。

執行長Giles Hurley說，今年聖誕假期是以家庭聚會和足球為主，是多年來不曾有的慶祝方式。

德國競爭對手Lidl也進入英國市場並快速成長，讓英國本土的市場領先超市集團特易購(Tesco)、森寶利(Sainsbury's)、Asda等繃緊神經，更激烈地在售價上做競爭。特易購和森寶利都有與Aldi主要產品在價格上相匹配的銷售方案。

在生活成本危機期間，Aldi和Lidl一直是英國成長最快的雜貨零售商，因為消費者希望進一步控制他們的預算。

此外，與傳統競爭對手不同，Aldi和Lidl仍在大量地開設新店。然而，為控制商品價格而進行的投資，也削弱了Aldi和Lidl的利潤。