近年不少港人希望移居台灣，各種受阻情況屢登上媒體版面。移民署3日發佈「港澳居民不得從事活動一覽表」，禁止訪台的港澳居民「遊行」和「上節目發表意見」；該文件當晚已遭下架。有法律學者質疑相關規定「恐嚇意味大於法律依據」。

BBC中文網報導，相關文件3日早上刊載於移民署網站「香港澳門居民來台停留線上申請入出境許可證送件須知」的公告欄，列出九項港澳居民不得從事的活動：

1.不得參加選舉造勢活動或助選活動，如上台發言、隨車遊行。

2.不得參加政治性質公眾活動，如：遊行、抗爭、演說、發放傳單。

3.不得進入軍事國防地區。

4.不得進入國家實驗室、生物科技、研發或其 他重要單位。

5.不得至各軍事基地、要塞堡壘窺視、拍照或攝影。

6.不得從事違反社會善良風俗或危害社會秩序之行為，如賣淫、買春、賭博、買賣毒品。

7.不得未經許可從事工作，如：短期契約工、模特兒走秀。

8.不得接受媒體邀請，上電視（廣播）節目發表意見，如：CALL IN節目。

9.不得違反其他法令有明確規範之行為，如： 刑法、國家安全法、國家機密保護法、反滲透法、社會秩序維護法、政治獻金法等。

BBC中文網在中午時分向移民署及陸委會查詢詳情，記者傍晚發現該文件已在網站內消失。陸委會昨晚間回應時稱，港澳居民來台須遵守台灣法律規範，「據了解，內政部移民署已移除該公告頁面，至未來有無臚列不得從事非法活動，以供港澳居民參考，尚在討論中」。

BBC中文網引述不願具名的移民公司負責人說法稱，以前見過類似的清單，不過是針對大陸觀光客，「這次好像意味著把港澳人當成大陸人，可預期未來這一年（在台灣的）香港人不會有好日子過。」他表示，如有關限制也適用於「居留」的港澳人士，很多人將失去集會自由和接受媒體訪問的權利，促請當局盡快澄清。

專門研究移民法的國立政治大學法律學系副教授廖元豪表示，第1、2、8條都是一般人合法可為，涉及集會和言論自由，且演說、受訪的解釋範圍很大，「一般觀光客來玩也有可能在街頭被記者採訪」。

廖元豪質疑該公告的法律依據，形容是「沒有法律效力但有恐嚇效果」。「你把遊行、接受媒體邀請，跟賣淫、軍事的東西放在一起，好像發表意見就跟危害國家安全一樣可怕」，這可能會引發在台居留港澳人士的寒蟬效應，因害怕移民署拒絕續期簽證或居留證而噤聲。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳則持相反意見，他指出，港澳人士入境來台本來就不能從事跟許可目的不相符的活動，各國都是如此規定，這跟憲法保障的基本人權「完全是兩回事」。「憲法保障國民擁有的人權和自由，是給中華民國國民，但港澳人士無論是停留還是居留，都不是中華民國國民。」