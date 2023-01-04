中央流行疫情指揮中心公布，國內本土新冠肺炎病例今天新增3萬3330例個案，是自11月1日新增34242例後，64天以來新高，境外移入個案則更大增541例，創下有史以來最高紀錄。

本土疫情驟升，根據疾管署官網，台灣近7天平均確診數為2萬5177例，在全球排名第五。第一名為日本13萬1375例、第二名為韓國6萬4056例、第三名為美國5萬3707例、第四名為德國2萬8382例。台灣平均七天增加率高達33%。

中央流行疫情指揮中心今天新增3萬3330例本土個案，今日新增的病例數較上周三多5388例，增幅約19.3%。另外，541例境外移入創下2020年疫情以來，公布數最高紀錄。

中央流行疫情指揮中心今天新增3萬3330例本土個案及541例境外移入；另確診個案中新增17例死亡(其中1例為境外移入個案)。

指揮中心指出，今日新增1例特殊死亡個案，為境外移入個案之本國籍40多歲女性，有癌症及甲狀腺疾病病史，接種3劑COVID-19疫苗（未接種次世代疫苗），8月11日曾確診，12月中下旬有中國旅遊史，12月29日返台，當日因咳嗽、流鼻水、家用快篩陽性，至急診就醫並確診，為重複感染，開立口服抗病毒藥物後採居家照護，12月31日家屬發現個案在家昏迷無生命徵象，經行政相驗開立死亡證明，死因為新冠病毒感染、癌症併甲狀腺功能低下。

指揮中心表示，今日新增之33,330例本土病例，為15,334例男性、17,974例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,621例)，臺中市(4,381例)，臺北市(3,763例)，高雄市(3,613例)，桃園市(3,476例)，臺南市(2,915例)，彰化縣(1,445例)，新竹縣(1,138例)，新竹市(939例)，苗栗縣(843例)，屏東縣(694例)，雲林縣(628例)，嘉義縣(499例)，南投縣(497例)，基隆市(461例)，宜蘭縣(443例)，嘉義市(324例)，花蓮縣(230例)，臺東縣(173例)，金門縣(137例)，澎湖縣(93例)，連江縣(17例)。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為9例男性、7例女性，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染、15例具慢性病史、9例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年7月18日至12月31日，死亡日期介於去年7月18日至今(2023)年1月1日。

指揮中心說明，今日新增541例境外移入個案中，為281例男性、260例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。入境日期介於去年12月4日至今年1月3日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,897,984例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,947,901例排除)，其中8,948,201例確診，分別為41,266例境外移入、8,906,881例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,338例COVID-19死亡病例，其中15,319例本土。