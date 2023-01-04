一名來自中國大陸的旅客3日入境南韓後檢測出陽性，等待隔離期間脫逃。

南韓仁川警方表示，一名中國大陸旅客昨（3）日晚間入境仁川國際機場後，新冠檢測結果呈現陽性，他原本預計晚間入住附近酒店進行隔離，但卻在半路脫逃，目前南韓警方正在追捕中。

綜合韓聯社、路透社報導，仁川警察廳今（4）日表示，一名40歲男性大陸旅客昨日晚間飛抵仁川國際機場，入境採檢新冠病毒時結果為陽性，男子後續被送往附近的酒店準備進行隔離，卻在等待期間脫逃、不見蹤影。

警方表示，根據監視器畫面，男子最後現身的時間為4日凌晨，他出現在仁川市一間大型超市，南韓警方目前正在追捕他。

南韓衛生官員表示，如果男子落網後確定違反南韓《傳染病預防及管理法》，最高有可能被判處1年有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣24萬元）罰款，男子也將被遣返回國，並且禁止入境南韓一段時間。

南韓政府12月30日宣布，自2日起升級邊境管制，來自大陸的旅客落地後須強制進行核酸檢測，5日起加碼要求出示啟程前48小時內核酸檢測陰性證明或24小時內抗原快篩陰性證明。南韓昨日再宣布，7日起來自香港、澳門的旅客入境後須出示48小時內核酸陰性證明或24小時內抗原快篩陰性證明。

對陸客落地普篩第2天，南韓疾病管理廳今日表示，昨日有1137名來自大陸的旅客抵達仁川機場，其中73人核酸檢測結果為陽性，陽性率達26%，高於首日的20%。