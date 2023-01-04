全球經濟面臨衰退風險，加上央行去年4度升息推升房貸利率，使房市進入嚴峻寒冬，財經作家狄驤在臉書發文指出，近期有一個值得注意的現象，市場出現越來越多推薦民間二胎房貸的廣告，他認為這是個危險訊號，只要經濟加速趨緩，這些房屋就會變成房市最大未爆彈，可能會在短期內看到大量房屋賣壓，甚至看到法拍屋激增。

狄驤解釋，二胎房貸是指在有房貸的情況下，再用同一間房子向金融機構申請房貸，二胎房貸業者應該是嗅到了越來越多人需要資金，才會在經濟趨緩時期拚命打廣告，而這是個危險訊號，他強調申請二胎房貸，不只是把槓桿提高，二胎房貸的利率通常也更高，7%~30%左右都很常見，遠遠高出銀行一般房貸的2%利率，等於揹二胎房貸後，利息支出會加速侵蝕可支配所得。

至於會向民間機構申請二胎房貸的人，狄驤分析除了有短期急用資金的需求外，不外乎是信用不佳，沒錢又不想賣房，所以不得不申請二胎房貸，但這類人一旦碰到經濟進一步趨緩，就是最脆弱的族群，因為他們槓桿開得太大，且現金流可能會變得越來越少，只要哪天沒有收入，現金流斷掉後就會面臨斷頭窘境，被迫賣房或是被法拍。

根據元宏不動產統計，目前全台共有8.54萬間房子的屋主正在揹二胎房貸，實際借款總額高達1.1兆台幣，如以年利率8%保守估計，每間房子每年就要繳出高達100萬元的利息，如再算上還本，整體債務支出會更驚人。狄驤示警，只要經濟加速趨緩，這些房屋就會變成房市最大未爆彈，可能會在短期內看到大量房屋供給衝進房市，甚至看到法拍屋激增。

但狄驤並不認為這會讓台灣整體房價崩跌，他預測蛋黃區的房價仍是易漲難跌，但對於這些被迫賣房的屋主來說，就是世界末日降臨，因為房子就算被法拍，錢還要先還給二胎房貸業者，等於房子沒了之後錢可能也沒了。