台南市正副議長選舉案黑影幢幢，檢方傳喚多位民進黨議員到案，並聲押前民進黨中執委郭再欽等人。國民黨立委陳以信要求曾任台南市長的副總統賴清德，以及現任市長黃偉哲表態，「敢不敢要（議長）邱莉莉停職調查？」

近期警紀、治安、黑金問題頻傳。國民黨立院黨團今開記者會，國民黨團副書記長鄭正鈐質疑蔡英文總統曾立下打擊犯罪絕不手軟的承諾，結果每天街頭槍聲不斷、路邊就能撿到槍，連高階警官都變成流氓涉嫌恐嚇取財，難道蔡英文總統要把台灣變成另一個西西里嗎？

陳以信也指出，這不是台南市警方第一起風紀案例，光是這幾年，就發生過刑警跟藥商一家親，包庇洩密最後遭判刑、男女警員發生不倫戀，警官與人妻出軌、員警假藉辦案，性侵少女、員警搭訕大學生成癮，遭記過調職、刑警太太擔任藥頭販賣毒品、刑警到有陪侍小吃店違反風紀案、偵查隊長酒後行為失檢、員警包庇酒駕等，「台南市警察單位可以說已經是從上爛到下」。

陳以信表示，看到台南市在九合一大選時發生88槍槍擊案，牽扯到台南最骯髒的綠金結合，更牽扯到民進黨黨職高官，檢調在選前自動噤聲，選後才啟動調查，到底是受到怎樣的外部干擾？是民進黨中央嗎？黨中執委涉及88槍槍擊案、爐渣案，又是蔡英文總統選連任時的台南競總財委會執行長，為何依舊牽扯不清？

陳以信指出，賴清德在擔任台南市長時，因台南市議長選舉涉入賄選疑雲，從此拒絕進入市議會備詢。現在民進黨籍議長涉入賄選，賴清德還要選民進黨主席，「賴清德你的態度在哪裡？有沒有雙重標準？難道遇到自己人就手軟？」

陳以信也質疑，台南市長黃偉哲面對同黨籍議長疑似涉及賄選，到現在一句話都沒說，有沒有骨氣如當年賴清德般，拒絕進入涉賄議長選舉的市議會備詢？賴清德是否也有骨氣，讓台南市議長邱莉莉先停職接受調查？