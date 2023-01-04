麥當勞提到，除了堅持使用100％純牛肉，也優化調整漢堡的製程。（麥當勞提供）

麥當勞一直是民眾想吃速食時立刻會想到的選擇，不過近期持續有網友在論壇討論麥香魚麵包的尺寸疑似變小，對此，業者今（4日）舉行拍攝會自證，並強調全台麥當勞餐廳全面提供升級版的大麥克、雙層牛肉吉事堡與吉事漢堡，透過牛肉、麵包、生菜製程三大升級，為消費者打造味覺新體驗。

台灣麥當勞表示，內部花費2年時間推動漢堡美味優化工程，針對食材風味與烹調程序持續精進，優化調整牛肉系列漢堡，包括採購全新設備，並搭配優化的烹調程序提升漢堡風味；同時，更專注在員工的專業培訓，藉由完整教育訓練讓員工熟悉全新作業模式，希望每一顆符合黃金標準的漢堡，都能帶給消費者更好饗宴。

三大升級包括擁有「鮮嫩多汁的牛肉」，以優化煎爐設備，增加上下煎板間距，讓牛肉保有更多呼吸空間，透過高溫使水分汽化成蒸氣，減少水分流失，完整鎖住肉餅的鮮嫩肉汁。第二點為「焦糖色帶有奶油香氣的麵包」，採用全新麵團配方與製程，以恆溫均勻焙烘烤22秒，使麵包表面呈現完美油亮的焦糖色光澤，吃起來不僅細緻蓬鬆又Q軟。最後是「新鮮爽脆的生菜」，減少調理台上的生菜儲量，以現拿現用為原則，確保生菜都能維持新鮮、清脆、爽口。

作為升級版的漢堡，除了多汁牛肉、蓬鬆麵包與爽脆生菜，麥當勞還找到吉事解凍後的最佳溫度，讓柔軟的吉事融化於剛出爐的牛肉餅上；經典大麥克醬也增量。另外，受消費者喜愛的麥香鷄等鷄肉系列漢堡，以及100％鱈魚製成的麥香魚，所使用的麵包也同步升級，與之前相較，表面更有光澤，且整體視覺比例拉高，以最佳化麵包與肉片、吉事、配料的風味比例，升級後口感更鬆軟Q彈，符合麥當勞在全球推動「漢堡美味優化工程」的標準規格。