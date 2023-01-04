美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，1968年搭乘阿波羅7號（Apollo 7）飛到太空的前太空人康寧漢（Walter Cunningham）今天過世，享耆壽90歲。

康寧漢參與首度載人的阿波羅任務，為往後幾年陸續登月的12人奠下了基礎。

路透社報導，康寧漢當時和組員施拉（Walter Schirra）、艾塞爾（Donn Eisele）在低軌道一起完成為期11天的任務，是後來登月的新型阿波羅太空船首度載人試飛。

1967年1月底，阿波羅1號在地面進行模擬發射時發生火災，當時上面的3名太空人全都不幸喪生。21個月後，阿波羅7號發射升空，代表NASA的登月計畫重新展開。

NASA表示，康寧漢曾在美國海軍及陸戰隊服役，以戰機飛行員的身分執行了54次飛行任務後，以上校軍階退役，他在1963年獲選為NASA第3組太空人。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在宣布康寧漢過世消息的聲明中說：「康寧漢是一名戰機飛行員、物理學家、企業家。更重要的是，他是名探險家。」（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120104