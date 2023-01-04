60歲昔日瓊瑤御用小生馬景濤被粉絲封為「咆哮帝」，2017年他閃電宣布與結婚10年、小他21歲大陸女星吳佳尼離婚，兩人育有兩個兒子，對於離婚主因沒多說，卻有網路傳言指他跟前岳父要錢，甚至還家暴恐是離婚主因，上月底，馬景濤拋出爆料媒體的道歉聲明，證實消息不實，他也開心說：「正義的鐘聲響起」。

馬景濤外型帥氣，過去曾和于莉、陳德容、田麗等人傳緋聞，並與唐韻1990年有過3年婚姻，兩人生有一女馬世嬡，2007年，馬景濤在2月14日情人節與訂婚半年的吳佳尼在上海舉行婚禮，馬景濤當時表示自己生日也是2月14日，挑在這天結婚別具意義，而且女兒馬世嬡也很支持他再婚。

馬景濤和吳佳尼育有兩個兒子。（圖／翻攝自吳佳尼Niki微博）

看似二婚幸福的馬景濤，卻在2017年閃電拋出親筆信宣布離婚，他以「十年一覺愚公夢」為題，宣告10年婚姻結束，「我的愛、我的幸福、我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號」，並祝福前妻未來人生海闊天空，吳佳尼也同步發文證實兩人好聚好散，未料當時有媒體亂爆料，指馬景濤過去常找前岳父拿錢。

馬景濤轉發媒體道歉聲明。（圖／翻攝自馬景濤微博）

上月底，馬景濤放出大陸媒體《會火》的道歉聲明，指出先前發布了「馬景濤找前岳父要錢？疑因家暴而離婚，與小21歲前妻戀愛兩月閃婚」的不實報導，因未查證導致影響了外界對馬景濤的認識，造成馬景濤及其家人的社會評價、公眾形象、身心健康等各方面的傷害，在此致上歉意，並已經將原文刪除，希望外界不要知法犯法重蹈覆轍，馬景濤上月底發表後，本月初又再度轉發，寫下：「踏上新征程2023出發」，粉絲也回應：「以後的日子會越來越好的」、「親愛的小馬哥新年快樂」、「馬哥新年快樂萬事順遂」。

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