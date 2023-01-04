華航子公司桃勤與企業工會今（4）日勞資協商達成共識，農曆年機場罷工警報解除，企業工會六大訴求及年終獎金發放，全數獲得資方善意回應，包括調薪4％、年終1個月加8萬元，及激勵金1.5萬元等。桃勤在桃園機場地勤工作量高達七成，為即將來臨的繁重春運任務做好準備。

勞資雙方就工會所提團體協約六大訴求及年終獎金發放，達成具體共識：1.夜間津貼調整由現行50元調整至75元。2.調薪4％，年終1個月加8萬及疫情激勵金1萬5,000元。3.調整各職等薪資上限（依職工薪級表）。4.各級別操作津貼增加1,000元，修護廠技術津貼2,000元。5.原職等10年作業人員常態晉升。6.非編制人員，明確訂定轉任正職時間表。

桃勤表示，其中涉及公司組織編制調整等，將依法提報董事會通過後分階段實施。今日會議基於體恤基層員工辛勤奉獻及維繫公司永續經營，雙方迅速取得共識諒解。未來桃勤公司將秉持機場地勤業一貫守護國門順暢的企業使命，繼續提供旅客安心順意的高標準服務。