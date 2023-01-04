女星小S（徐熙娣）出道多年，以幽默又犀利口條廣為人知，與老公許雅鈞結婚後，非常疼愛3名各具特色的女兒，一家五口幸福美滿。小S經常在節目上自嘲自己生不出兒子，而有網友挖出過去節目片段，知名歌手蕭敬騰曾不小心誤觸小S生不出兒子的地雷，讓現場來賓哄堂大笑。

在《康熙來了》中，小S表示相當喜歡蕭敬騰的作品，相信未來女兒一定也會喜歡，於是問他：「要不要當我女兒的乾爹？」蕭敬騰老實回答：「林熙蕾說我不可以在收了……」沒想到話鋒一轉，「除非是兒子。」這句話狠狠地戳在小S的痛點上，只見她掩面做出泫然欲泣的模樣，伏在蔡康永的肩頭上，讓蔡康永忍不住哈哈大笑：「他竟然會飛一把冷箭過來。」而蕭敬騰也一臉驚慌失措，抱歉地掩蓋嘴巴，回過神的小S也趕緊回嗆：「女兒就不配有乾爹嗎？」場面相當逗趣。

蕭敬騰被挖出曾經嘴拙，刺激到小S的影片。(影片來源/我愛貓大 YT)

蕭敬騰也在節目中秀出一段魔術，他拿出一顆號稱可以測智商的球，只要把球向下丟，看球彈起的高度就是智商的高度，來賓方大同測試後，得到相當高的成績。豈料，換小S丟球時，球卻沒有彈起，讓小S怒氣質問：「你現在又覺得我生不出兒子，又覺得我笨到死嗎？」蔡康永還補刀：「現在蕭敬騰就覺得你是一個生不出兒子的笨蛋。」笑翻不少網友。