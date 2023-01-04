良好的飲食習慣是維持身體健康重要的一環，但現代飲食精緻化，且大多都是重口味，因此導致許多人有慢性病。中醫師余雅雯指出，現代人有6大NG飲食習慣，包含烹調方式不佳、睡前3小時進食，交際應酬與喝酒習慣、吃飯速度太快、飲食偏好重口味，若不改善恐會增加肥胖與慢性病風險。

余雅雯在臉書粉專發文指出，人體必須靠攝取食物，並消化、吸收、轉換成營養素及能量之後，才能維持日常生活的運作，且食物也可以提供給人體能量、幫助成長、建立身體機能和抵抗疾病能力，因此食物對人體健康極具重要性，只要保持健康生活、適量喝水、大便通暢，多吃蔬菜、水果、雜糧等富含維生素和粗纖維的食物，少吃高脂肪食物，再加上適當運動，保持心情舒暢、充足睡眠，健康就不會是問題。

余雅雯表示，但隨著經濟能力提升，飲食、生活型態和消費習慣改變，讓健康與疾病問題逐漸由原本的「急性傳染病」，轉變成受營養、飲食與生活型態影響的「慢性疾病」；此外現代飲食很多都是高熱量、高油、高糖、高鹽，以及「過度精緻化」，增加了人們肥胖和罹患慢性病的風險。

余雅雯也點出6個現代人超NG的飲食習慣，包含烹調方式不佳（煎、炒、油炸、碳烤、煙燻、醃漬），睡前3小時進食，每日飲水量低於2000c.c.，交際應酬與喝酒習慣，吃飯速度過快（咀嚼次數過少、進食時間少於10分鐘），飲食偏重口味（包含鹹、辣、酸、甜）。

余雅雯還說，現代人為求方便，吃了許多脫水加工的精緻食物，影響人體水分吸收，讓身體漸漸處於缺水狀態，導致皮膚失去光澤，如果想要維持良好的身體狀態和養顏美容，就要好好注重飲食，並少吃辛辣與刺激性食物。

余雅雯建議，日常飲食應依照飲食指南建議的6大類食物份量攝取，營養素種類才能齊全。其中三餐應以以全榖為主食，提供身體適當的熱量；節省蛋白質，可以幫助維持血糖，保護肌肉與內臟器官的組織蛋白質；多選用高纖維食物，促進腸道的生理健康，還可幫助控制血糖、血脂；還要記得少油、少鹽、少糖並多攝食鈣質豐富的食物，多喝開水。