去年底台南市正副議長選舉涉及賄選跑票疑雲，民進黨南市議長邱莉莉、副議長林志展等6議員今凌晨交保；廉政會主委邱駿彥今受訪表示，由於本案對社會影響大，廉政會已經著手搜集資料、進行調查，將於1月18日晚上開會處理。

昨天檢調專案小組昨天搜索傳訊民進黨南市議長邱莉莉、副議長林志展，與李文俊、張世賢、李鎮國等3名跑票的國民黨議員及無黨市議員黃麗招等共6名議員；今凌晨陸續交保，邱莉莉被諭知50萬元交保、林志展獲20萬元交保。

邱駿彥表示，除了邱莉莉議長一案外，1月18日晚上開會處理也將處理前中執委郭再欽因台南學甲爐渣案遭起訴一案，待證據確鑿後討論處分的問題。

邱駿彥說，廉政委員會的認定與法院認定不盡然一樣，民進黨最主要是要清廉，所以會以比較嚴格的態度處理。

至於問時間是否可能比一審還快？邱表示，應該有可能，只要搜集的證據已經達到廉政應該要處分的標準，依照《廉政條例》，最嚴重就是除名及停權，1月18日當天將視資料搜集程度，請當事人來說明一下。