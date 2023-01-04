張雪迎、李治廷共譜虐戀。（中天娛樂台提供）

李治廷「躺平」登場的場面令人印象深刻。（中天娛樂台提供）

張雪迎被誇讚非常適合駕馭白髮的造型。（中天娛樂台提供）

香港歌手李治廷以《武媚娘傳奇》唐高宗一角走紅，他與張雪迎、經超、羅雲熙、陳欣予領銜主演的古裝虐心劇《白髮皇妃》將在台熱播。劇情講述失去記憶的西啟容樂公主（張雪迎飾）奉命遠嫁北臨，與宗政無憂（李治廷飾）和親，過程中兩人陰錯陽差錯過彼此，也因此被稱為「最虐心」的古裝劇之一，其中張雪迎、李治廷、經超三人之間的感情糾葛最為揪心，廣受觀眾的熱議。

李治廷劇中有不少武打戲，對他來說是基本功夫，真正挑戰的是人物塑造，他本身個性較外放、活潑，在劇組時常帶給大家歡樂，與劇中角色狂傲不羈又高冷完全相反，為此他特別找表演老師學習，像是劇情一開始與女主角首次見面時，是躺在床上被抬出場，這橋段就讓他練習很久，「出場是立定一個人物很重要的一場戲。」對於眼神、節奏的把控他都相當注重，而這樣特別的登場方式，也讓觀眾印象深刻，更被稱為是「睡美人」出場。

女主角張雪迎劇中身世坎坷、感情路歷經波折，有大量的哭戲，自嘲女主角不哭誰哭？「哭到心碎，我已經不知道還有什麼能詮釋哭的方式了」。張雪迎表示在水中拍吻戲也是一大挑戰，除了要長時間憋氣，還要顧及表情：「水下睜眼、甜笑，但是我做到了。」這段畫面播出時相當唯美好看，更成為該劇的名場面。

張雪迎在劇中多樣的古裝扮相更是廣受好評，尤其到後期的白髮更是讓人眼睛為之一亮，被誇讚非常適合駕馭白髮的造型，當她被問到現實生活是否擔心長白頭髮時，她坦然表示自己也有白頭髮，而李治廷則貼心解讀：「你看她多敬業，到現在都不肯放下她的白髮！」這部讓張雪迎、李治廷展現精湛演技的《白髮皇妃》1月5日起每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。