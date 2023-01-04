因應2050淨零排放，再生能源朝極大化發展，為確保供電平衡及提升系統韌性，台電提出「石門抽蓄水力發電計畫環境影響說明書」，估計2033年完工，但環委認為，現行水庫為北水局操作，未來要如何協調與聯合操作，要求具體補後補正再審。

台電表示，「儲能」為維持電網穩定供電之重要手段，為協助再生能源併網後之系統穩定，以及削峰填谷提供夜尖峰用電，且配合石門水庫排洪，同時發電，將水資源利用達到最大化，利用石門水庫現有上、下池設施，且抽蓄水路短，開發環境影響較小，規劃石門水庫作為新抽蓄水力發電場址。

台電說，本計畫利用石門水庫既有上、下池設施設置抽蓄水力發電。總裝置容量約47MW以下，預計2033年12月完工，也會考量「石門水庫運用規線之發電運用原則」對既有石門機組限制及操作低水位限制，不影響下游供水條件下，擬定聯合運用操作，預估年總發電量達53.7百萬度，其中包含15.7百萬度的零碳慣常水力電量。

有環委表示，現行石門水庫為北水局操作，但台電未在環評書件中說明要如何與北水局聯合操作；最後要求，應依據水庫不同水位，強化說明既有石門電廠與本計畫抽蓄機組發電操作模式等，以及與石門水庫蓄水操作單位協調與聯合操作作業後補正再審。