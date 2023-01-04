有些人對任何領域都有涉獵，什麼話題都可以聊，可謂「萬事通」。國外網站《Best Life》近日分享6個學識淵博的星座，他們除了熱愛學習外，還會從生活、挫折中吸取經驗，也時常分享自己的所見所學。

第6名、獅子座

獅子座屬於火象星座，主宰星又是「太陽」，性格熱情又有行動力，但有時過於以自我為中心，他們很相信自己的直覺，在群體裡喜歡表達意見，給人無所不知的印象，也許有些事情他們並不是很了解，但卻總可以硬掰出一些內容，因為他們的自尊心很強，絕不讓別人發現他們有不知道的事情，不惜一切代價維護聲譽。

第5名、牡羊座

牡羊座不僅是火象星座，還是黃道十二宮的第一個，使他們非常喜歡受到關注，對任何事都充滿好奇，熱愛學習新事物，不過在群體裡也很愛發表意見，若有人看法與他們不同，牡羊座就會搬出所學的知識，去支持自己的想法，爭論過程中難免會有些不愉快，建議討論時可以語氣緩和一些，才不會鬧得不開心。

第4名、雙子座

雙子座想法很多，也很愛說話，他們普遍都很聰穎，學習能力強，平時喜歡社交，認識不同領域的人，聊天時經常轉換話題，主要就是為了保持他們博學多聞的形象，因此給人萬事通的印象，不過他們擁有雙重性格，想法有時轉變很快，前一秒喜歡的東西，下一秒可能就不愛了，因此與雙子座聊天時，總覺得他們很難了解。

第3名、處女座

處女座個性比較安靜，有助於他們觀察與分析人事物，在別人需要幫助時，願意提供協助，用所學的知識處理重大危機，並能從中獲得優越感，處女座為人比較謙虛，不會賣弄學問，群體在討論問題時，他們經常能提出有建設性的意見，受到同事與朋友喜愛。

第2名、水瓶座

水瓶座是博覽群書、天資聰穎的人，他們會從挫敗中吸取經驗，在職場混得風生水起，不僅如此，他們的穩定性與行動力很強，在學習方面也是如此，不過只要是他們認定的事，其他人都難以改變想法，所幸水瓶座幾乎很少出錯，他們知道自己在做什麼、事情該怎麼做才正確，是值得依靠的星座。

第1名、射手座

射手座好奇心旺盛，永遠不會拒絕嘗試新事物，他們喜歡透過不同的生活經驗累積知識，對於他們來說，人生體驗才是最重要的，這也是為什麼他們會被稱為「萬事通」，射手座也喜歡分享自己所學的知識，建議他們在表達過程中要懂得謙虛，以免讓人覺得反感，聰明與謙遜的態度才能贏得他人的尊重。