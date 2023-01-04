七股區173線道去年11月間聚集一群飆仔在道路上高速競技，警方經1個多月調查，查出21名涉案駕駛，今天將人送辦。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股區173線道去年11月間出現一群飆仔駕駛改裝車輛，在道路上高速競技，引發民眾抱怨與憂心，佳里警分局為遏止此危險駕駛歪風，比照重大刑案偵辦模式，成立專案小組，經過1個多月調查，共21名飆仔4日被依公共危險罪條及偽變造特種文書罪嫌送辦；另警方也依違反道路交通管理處罰條例開單告發。

去年11月27日深夜，20多輛改裝車輛在台南市七股區173線道群聚危險駕車，引人側目，佳里警分局接獲民眾報案後，立即啟動「快暢部隊」前往查處，但該聚集車隊見遠方警車出現，隨即鳥獸散。

警方調閱多處監視器清查過濾違規車輛，發現至少21輛車聚集，其中多輛以遮蔽車牌或懸掛偽造車牌等方式，企圖躲避警方查緝；此外，見路口號誌已變換為紅燈，竟以高速闖越路口，儼然把道路當賽車場，十分囂張。

警方掌握相關事證後，逐一通知涉案車主、駕駛到案，警詢後4日將21名涉案駕駛，依公共危險及偽變造特種文書等罪嫌，移送台南地檢署偵辦；另視違規情節依違反道路交通管理處罰條例分別開單告發2700到10800元罰鍰，以達嚇阻效果。