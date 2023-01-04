台南市議會議長選舉風波不斷，台南地檢署昨（3）日更指揮檢警調與台南憲兵隊，大動作搜索並傳喚議長邱莉莉、林志展等10人，訊後邱、林兩人分別以50萬和20萬交保。而對於此次偵辦出動憲兵隊，《美麗島電子報》董事長吳子嘉推測，這可能跟擔憂警方會通風報信有關。

檢調昨天大動作搜索並傳喚邱莉莉、林志展及國民黨跑票3名議員、無黨籍議員黃麗招、民進黨前中執委郭再欽、台南市區漁會理事林士傑等10人偵訊，除林士傑未到案外，經漏夜偵訊，今清晨6點半，邱莉莉以50萬元交保、郭再欽聲押，中間人楊志強住處遭查獲800萬元現金也聲押。

政論節目《關鍵時刻》昨就相關議題進行討論，吳子嘉驚呼，這次台南憲兵隊加入偵辦，完全就是「好萊塢式」的辦案方式，也推測，這表示檢調單位可能會碰到槍擊事件。他提到，此次偵辦是由檢肅黑金專組檢察官進行，「說黑金是什麼意思，就表示裡面有黑道」。

對此，主持人劉寶傑問道，派出憲兵隊是要進行火力壓制？吳子嘉則直言，火力壓制是其次，主要是警方可能會透露消息。他解釋，憲兵的功能之一是司法警察、與其他警察的功能和法律地位完全相同，但他們不會走漏偵辦的風聲，派出憲兵隊，是「同一時間的機密作業」。而在警察方面，吳子嘉則斷言，因為地方上淵源太多，且最近出太多包，警察「保證通風報信」。