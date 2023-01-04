中華職棒味全龍隊4日宣布，曾在1996到1998效力味全龍隊的洋將賈西，暌違25年回到熟悉卻又嶄新的老東家，擔任味全龍隊投手統籌教練。

賈西有中職史上最強守護神之稱，1996年到1998年效力味全龍隊3季期間，累積17勝16敗71次救援成功，在1997年自責分率有1.89，拿下當時的自責分率王與救援王頭銜，在味全1997到1999年3連霸，賈西參與了前兩冠，1998年，因成績大幅退步季末並無續約，他也轉戰墨西哥聯盟發展，隔年則是加盟大聯盟體系的匹茲堡海盜隊。

2004年賈西再次來台加盟中職統一獅，改名為凱撒，靠著精準的控球幫助球隊把每場勝利手下來，當時球迷也稱他為「凱撒大帝」，他的表現宛如希臘神話般的存在，2004年也創下個人最好自責分率紀錄0.74，更奪下年度MVP大獎。

暌違25年後，賈西再回到老東家，擔任2019年宣布重返中職的味全龍隊投手統籌教練。味全龍球團補充，賈西生涯也曾擔任大聯盟球探與發展聯盟投手教練，再加上有韓職與墨西哥聯盟、大聯盟相關經驗，對於球隊有相當大的幫助，這也是味全近期第二次發布新增教練的訊息，味全龍也在季外持續強化教練團。