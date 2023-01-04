怡客咖啡補班日推「香芋肉鬆三明治」套餐和「大甲香芋豆奶」優惠。（怡客提供）

萬物皆漲讓民眾荷包吃不消，連鎖咖啡品牌趁勢推優惠搶客。路易莎迎接農曆新春，推出禮盒促銷方案，最低下殺5折；怡客咖啡則看好消費者本周六（7日）補班的憂鬱心情，推出套餐飲品優惠價。

迎接2023年農曆新春，路易莎即日起至2月5日推出濾掛咖啡和咖啡豆讓消費者自由配的優惠方案，咖啡新年禮盒折上折相當吸睛。 經典濾掛組及豪華咖啡豆組，可自由選自由配，經典濾掛組可任選四盒濾掛咖啡，總價即享5折優惠（部分商品除外），豪華咖啡豆組，可任選四包半磅咖啡豆，總價即享75折優惠（部分商品除外）。

路易莎咖啡這次也推精選綜合組，只要雙雙對對，可任選兩盒濾掛再加任選兩包半磅咖啡豆，濾掛享5折優惠、半磅豆則享75折優惠；每單筆訂單若滿5組（含）以上，總價再享88折。

怡客咖啡則先療癒民眾過年前的補班心情，7日當天推出「香芋肉鬆三明治」套餐優惠價99元，以及「大甲香芋豆奶」優惠價75元。前者以滿滿芋頭餡料搭配肉鬆，訴求口感層次豐富；後者運用新鮮黃豆現打，加上香氣滿分的大甲芋頭原料，溫潤順口，兩者搭配讓濃郁芋香飄散味蕾。