中華(2204)CMC、MITSUBISHI兩品牌去年掛牌數雙雙突破2.1萬台，合計超過4.3萬台坐穩亞軍，市占率達1成。去年12月單月中華CMC、MITSUBISHI實績4267台，年減13.8%、月增7.5%。

中華去年第四季導入新品牌，透過新車型擴張市占率，今年也將強化新能源車型及新品牌擴張，預期將大幅提升本業表現；轉投資方面，新安東京產險今年第一季也有望轉虧為盈。外資持續敲進買超力挺，周三股價強漲近4%，居汽車族群漲幅前段班，強勢突破月線。

中華三菱向來是商用車車主的好夥伴，根據全台服務廠統計2022年菱利返廠台數達19萬5536台次，平均每個月有上萬台菱利回廠保養，為返廠次數居冠車型。為替商用車頭家精打細算，2023年新春貼心推出「菱利大心保固專案」，元月購買菱利(A180/A190/A210)立即享有5年或15萬公里保固(市價最高1.4萬元)，舊車主也可至全台中華三菱服務廠購買延長保固服務，即可享有66折優惠。