蔡政府宣布要普發現金，中低收入戶還有加碼，採用入帳的方式，但對於沒有造冊的民眾或遊民來說，恐怕會是一大難關，對此，民進黨立委許智傑說，政府若這次建構人民帳戶的資料，未來相關退稅、補助申請可能更加便利，然而可能牽涉資安、個資等問題，需要通盤考量並與金融機構討論。

行政院長蘇貞昌4日宣布每人發現金6000元，希望開春以後給全民一個新春的祝福，但綠營黨內人士表示，台灣不曾直接發現金給人民，至於別的國家有很多種經驗，像是發放國庫支票，這個沒有安全問題，但發現金很麻煩，如果是直接發放要會牽涉要發新鈔嗎？鈔票的票額是多少？

據了解，政府將會直接把現金匯進人民的帳戶，但民進黨立委林楚茵也表示，首次現金發放，行政單位必定諸多考量，要現金入戶？發放支票？還是電子支付？各有優缺，但不需急於提出方案，慢慢來、比較快，給予行政團隊一些時間詳細規畫，再送交法案跟預算案給立院審查。

許智傑也建議，可以匯款及金融機構請領並行，讓政府照顧人民美意可以全面。