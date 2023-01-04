國立東華大學附設實驗國民小學連續3年辦理「國際聯合升旗典禮」，今陸續將中華民國等12國國旗升起，讓師生與家長在校內看到自己國家的國旗能以其為榮，更希望能藉此培養學生尊重、包容異文化的情懷。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學附設實驗國民小學連續3年辦理「國際聯合升旗典禮」，今陸續將中華民國等12國國旗升起，讓師生與家長在校內看到自己國家的國旗能以其為榮，更希望能藉此培養學生尊重、包容異文化的情懷。（東華附小提供／羅亦晽花蓮傳真）

國立東華大學附設實驗國民小學有22名外籍學童，家長分別來自10個國家，再加上外籍教師，校內有11種國家身份的師生，彷彿小型地球村，校方呼應國際教育2.0政策，迄今已連續3年辦理「國際聯合升旗典禮」，包含中華民國等12面國旗在空中飄揚，讓師生與家長可隨時在校內看到自己國家的國旗，以其為榮，更希望能藉此培養學生尊重、包容異文化的情懷。

東華附小今舉行「國際聯合升旗典禮」，由各國籍的家長攜手孩子，在校內觀山台上，緩緩將自己國家的國旗，12面國旗包括美國、澳洲、加拿大、印尼、伊朗、日本、韓國、菲律賓、中華民國、新加坡、泰國、越南等。

東華附小校長鮑明鈞表示，東華附小辦理「國際聯合升旗典禮」已有3年，國際教育不只是出國交流與參訪，應在既有的國際交流互訪活動，擬定更具意義的國際文化與認同課程。因此將今年國際教育主題訂為「四海一家，有你真好」。

鮑明鈞指出，學校除安排典禮升起學校外籍師生的母國國旗，也邀請家長與孩子合力拍攝兼具可看性及知識性的影片，介紹外國人生活在台灣的食衣住行與本國文化特色相關的點滴，如在超市買本國也買得到的食品或用品、去東南亞雜貨店買東西、小時候的童玩或遊戲、家庭料理中的異國元素、生活習慣、休閒活動等，突破因疫情無法出國交流的限制，拓展深化學童的國際視野。

鮑明鈞希望透過系列活動，讓學生了解國際教育不是只有出國交流，更重要的是透過文化體驗，培養尊重與包容的情懷，打造和諧的校園環境。

代表外籍家長致詞的日本籍父親進藤泰治澤說，世界是由許多不同的國家和來自不同文化背景的人們所組成，隨網路和交通工具的發達，讓不同地區、不同種族、不同文化背景的人，可以跨出國界，在國際間交流與學習，東華附小這類型的學習方式，對於今後擔負社會責任的孩子們來說，非常重要，不可欠缺。

東華附小自10年前開始推動國際教育的各項活動，不僅邀請外籍家長從飲食、生活習慣介紹國家文化，讓學生學習尊重、欣賞異文化，近2年新冠疫情下，也沒有減少推動國際教育的熱血，在師長們的策畫與協助下，透過影片錄製、訪談等方式，持續推廣國際教育。