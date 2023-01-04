電動車製造商Rivian Automotive 周二晚間宣布，該公司去年差一點就能實現全年生產25,000輛的目標。

在美國證券交易委員會（SEC）發布該文件之前，周二Rivian股價收跌近6%，報17.34美元，盤後小跌0.75%。

其競爭對手特斯拉去年也未能達到生產與交貨目標，周二股價崩跌逾12%，收在108.10美元，創下2020年8月以來最低價和2020年9月以來最大單日跌幅，盤後再跌1.02%。

Rivian在去年中將最初訂定的全年生產50,000輛車的目標砍半至25,000輛。該公司周二宣布2022年其位於伊利諾州Normal鎮的工廠生產24,337輛汽車，並交付20,332輛。去年第四季生產10,020輛，交車8,054輛。

2021年11月上市的新創公司Rivian遭遇了一連串的挫折，而全年產量未能達標則再添敗筆。

與其他電動車製造商一樣，供應鏈中斷也給Rivian帶來壓力。該公司在去年12月擱置與賓士合作在歐洲打造貨卡的計畫。在此之前，Rivian將其較小型的R2系列電動車在喬治亞州新廠投產的時間推遲到2026年。該公司預計斥資50億美元建造這座新廠。

周二在發給員工的電郵中，執行長RJ Scaringe表示，Rivian在 Normal的工廠生產25,051輛汽車，但只有24,337輛可以交付給客戶。Scaringe表示，去年底有700多輛車在等待零件、軟體驗證、車輪定位和充電，因此不能計入正式的生產數字。

他表示這個最終的生產數字是一項「令人難以置信的成就」，並提到了供應鏈問題曾導致工廠關閉20天，還有另外50天也受到影響。此外，惡劣氣候則導致工廠另外關閉了5天。

在上市這14個月以來，Rivian股價從3位數暴跌到2位數，在2021年11月初達到高峰約130美元，但到了去年12月30日封關時已跌到18.43美元。目前其市值約為160億美元，與IPO上市後曾突破千億美元大關的光景形成鮮明對比。