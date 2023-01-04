雲林縣北港鎮朝天宮香火鼎盛，香盛期間市區停車1位難求，衍生路霸藉由販賣金紙收取100至數百元停車費，怨聲四起，北港警分局4日表示已展開掃蕩路霸行動，將針對占用道路、攔客停車者強力取締。提醒遊客北港溪高灘地公有收費停車場可提供約3000個停車位，請大家多加利用。

北港朝天宮媽祖廟每年吸引6、700萬人次遊客，星期假日與1至3月香盛期間，每天有眾多遊客湧入市區，停車不易，路邊因此出現「停車拜拜」、「買金紙停車免費」招牌，有些人提供自家門口、騎樓供人停車，也有人直接占用路邊停車位叫賣金紙，由於沒有收費標準，引發不少糾紛。

外地遊客表示，他開車到朝天宮拜拜想要就近停車，發現周邊道路都有人在招攬停車，告訴他「停車不用錢，買金紙就可以了」，有些比較公道，1份金紙賣100元，還可以接受，但有人1份金紙竟賣到2、300元，還要求買店內的商品，為了避免出遊掃興，只能花錢了事。

有網友說，曾在春節期間到朝天宮拜拜，進到市區看見很多人向他招手，以為是當地人熱情的表現，來到了「友善城市」，沒想到是招客停車，告訴他買金紙停車免費，結果車上5個人被要求買5份金紙共500元，直呼「這也太貴了吧」。

北港警分局指出，近日有人在網路抨擊朝天宮周邊路霸橫行，大家擔心停車後車子被破壞，只能忍氣吞聲，警方已規畫掃蕩路霸行動，即日起於公共場所任意攔客叫賣物品，妨礙交通不聽勸導者；商家、業者強賣物品者；任意占用道路違規停車者，均會加強取締，呼籲民眾切勿心存僥倖。