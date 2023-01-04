必勝客浮誇的「一公尺派對巨飽盒」繼2022年推出後就引起搶購熱潮，這次2023年回歸開賣首日，品牌以長達20公尺的究極加長版巨飽盒，在信義區亮相，邀請百位消費者與上班族一起享用豐盛美味。此次「一公尺派對巨飽盒」回歸僅限2萬份，2月11日前訂購就有機會抽中韓國來回機票5人行，每盒有10組序號供10人參加抽獎，派對中的每個人都有中獎機會。

「一公尺派對巨飽盒」囊括超豐盛十款餐點，包含3個方形大披薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯，還有5項高人氣熱烤副食，包括BBQ烤雞（8翅8腿）、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球（巧克力）8個、黃金和風鱈魚塊8個。另外這次「一公尺派對巨飽盒」全新外盒結合最潮的「迷你高爾夫」，把一公尺披薩盒變身迷你高爾夫球道，讓餐桌變果嶺，享用美食同時還可以用湯匙、叉子等各式餐具玩高爾夫。

必勝客更斥資重金辦抽獎，只要在2月11日前訂購「一公尺派對巨飽盒」，就有機會抽中韓國來回機票五人份，一人中獎、五人一起飛，每盒共有10組序號共10次中獎機會。