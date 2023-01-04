自墊醫療費用核退申請書及相關資料。（健保署提供）

農曆新年將至，不少民眾都規劃出國。健保署提醒，民眾若在國外發生不可預期的緊急傷病或緊急分娩，須立即在當地院所就醫者，可於門、急診治療當日，或出院日起6個月內，檢附自墊醫療費用核退申請書及相關資料，郵寄或親送至投保單位所在地的健保署分區業務組，申請核退自墊醫療費用，或利用線上登打作業系統提出申請，並將申請資料列印及檢附相關證明送健保署分區業務組辦理。

國外醫療費用核退金額是採審查後「核實」給付，以前1季支付國內特約醫院及診所之平均費用為上限，例如最近1季（2022年10至12月）核退金額上限，門診每次1159元、急診每次2841元、住院每日6796元。

健保署表示，民眾出國期間雖有健保醫療保障，但係屬補償性質，無法全額核退，如出國至醫療費用相對較高的國家，建議加買海外突發疾病醫療險等以補其不足。

另外健保署也提醒，如在國內就醫未帶健保卡，可於就醫日起10日內（不含例假日）補送健保卡至原就醫院所退費，若向健保署申請自墊醫療費用核退，僅能依收據內容及健保支付標準退費，無法依院所預先以自費身分收取之金額全額退費，且需符合「不可歸責於保險對象之事由」。若未帶健保卡就醫，請儘快帶健保卡及收據，回原就醫院所辦理退費。