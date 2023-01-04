大陸女星趙露思日前遭狗仔爆料片場耍大牌，曬出助理幫忙「拖鞋穿襪」的照片及影片。對此，不只粉絲出面緩頰，一名自稱是她友人的網友也發文曝光真相。豈料，後續風波竟再次反轉，讓傳聞越演越烈。

趙露思日前遭爆在新劇《神隱》的片場裡耍大牌，只見爆料影片中可看到她以一身古裝扮相坐在椅子上，讓助理為她拖鞋穿襪，話題頓時引爆熱搜。對此，有不少粉絲出面為她緩頰，指出：「趙露思的好脾氣人人都知道。」提到她在片場都能和工作人員打成一片，那時是因為身穿古裝不方便活動才請助理幫忙，更有自稱是趙露思好友的人發文力挺：「她高燒40度都還配合工作，真的會被網路上帶風向的網友氣死。」

一位自稱是趙露思的好友發文為她抱不平。(圖／翻攝自微博)

豈料，該人的說法隨後被人推翻，大陸狗仔「超能攝影陽陽」指出劇組因為趙露思生病而停工4天，「趙露思耽誤《神隱》劇組拍攝進度，第一天(12月24日)就是因為她耽誤劇組進度，全組休息了，後來的25、26、27日完全沒有她，她總共休息了4天。好友還來幫她賣慘，滿嘴謊話！」直言那人本想為趙露思洗白，沒想到卻越抹越黑。然而，趙露思的粉絲不忍反擊，曬出該狗仔此前造謠迪麗熱巴與肖戰約會的機場圖，直呼：「別在造謠生事了。」粉絲與網友各說各話的舉動，在陸網上掀起一場兩極論戰。

狗仔反駁疑似趙露思好友的說法。(圖／翻攝自微博)

對此，趙露思工作室截至目前仍未對該風波做出回應，引發粉絲不滿，紛紛在其宣傳趙露思的貼文底下留言要求工作室採取法律手段維護偶像的權益，指出：「求求你告黑(提告造謠者)吧」、「姐姐好美但是趕緊告黑。」