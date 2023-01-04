「送愛心到人間」持續舉辦24年，前兩年因疫情取消年前圍爐，今年疫情趨緩，再度恢復舉辦。(林欣儀攝)

憑著一句承諾，送愛心到人間活動創辦人、精湛建設總經理陳志聲，連續24年舉辦歲末關懷活動，前兩年雖因疫情關係，與慢飛天使的年前圍爐暫停，但捐贈交通車及輔具、設備的行動沒間斷；今年疫情趨緩，年前圍爐4日在台中潮港城舉辦，包括家扶、惠明盲校等10個單位的學員、家長及老師都參加，氣氛歡騰。

踏入活動會場，各種裝扮成迪士尼卡通人物的大人偶夾道歡迎，讓慢飛天使們笑開懷；陳志聲化身捍衛戰士獨行俠，騎著重機車帥氣出場，引來大小朋友熱情歡呼。陳志聲說，每年這個時候邀請慢飛天使們圍爐，期許他們都能健康長大，盼盡微薄的力量幫助社會弱勢。

「送愛心到人間」活動持續舉辦24年，陳志聲說，1999年時，因為一句對慢飛天使小朋友的承諾，讓每年歲末送暖成為自己心中最重要的事，這份行動感動了許多人，陸續加入許多協力廠商、好朋友相挺，每年員工們甚至準備超吸睛變裝秀，與慢飛天使們同樂。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華說，陳志聲為了一句承諾，連續24年舉辦送愛心到人間，信守承諾絕對是成功企業家的特質。

連續24年的送愛心到人間，前兩年因疫情無法圍爐，但愛心沒縮水，改為舉辦小型捐贈儀式；今年活動主辦單位更準備6輛交通車、10輛電動機車及投影機、彈跳床、輪椅用體重秤、積木等物品，捐贈給10個社福單位；另也表揚20名服務滿200小時的最佳志工，感謝他們對弱勢孩子的照顧。

活動最後，大家齊力灌飽象徵愛心的大汽球，並合唱《感恩的心》，陳志聲強調，每個孩子都是獨特的種子，只是花期不同，只要給予他們呵護協助、關懷陪伴，這些孩子總有開花的一日，期望愛與奉獻的火苗蔓延。