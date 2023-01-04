蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫（左1）、經國學院校長翁進坪（右3）帶著經國學院學生，探視基隆市的弱勢家庭，致贈旺福紅包及生活物資。（張志康攝）

農曆春節將至，但在歷經新冠疫情後，不少弱勢家庭的生活卻變得更辛苦。蔡衍明愛心基金會4日與經國管理學院共同在基隆市送暖，致贈生活物資及旺福紅包5000元，共有100戶弱勢家庭受惠，希望讓弱勢家庭能夠一解燃眉之急。

4日上午在基隆市德安里里長謝銘傳帶領下，蔡衍明愛心基金會與經國管理學院的師生們，共同拜訪基隆市需要協助的弱勢族群。提供最實際的協助，也讓經國管理學院的學生們，透過這次的活動，親眼看到弱勢家庭的處境，學會感恩、惜福。

80歲的鄭姓婦人子女都不在身邊，一人獨居，也沒有正職收入，平日只靠回收的微薄收入度日，里長謝銘傳表示，鄭姓婦人年事已高，平日雖然靠回收維生，但近年疫情影響，也使得收入銳減，能夠獲得基金會及學校的協助，讓她能夠過個好年。

接著拜訪的是53歲的簡先生，謝銘傳說，簡先生平日是靠駕駛計程車維生，2014年因為患病，必須進行洗腎，原本簡先生還能用開計程車的收入來支應日常生活的開銷，以及醫療費用。但近年來的疫情，不僅重創了他開車的收入，他身體的狀況也江河日下，最近不僅每周要洗腎兩次，也已經無法開車謀生，只靠著母親及友人接濟度日。

另一位是68歲的甘先生，也是因為健康因素，無法外出工作謀生，平日只能靠政府的補助以及撿拾回收等微薄收入度日。

眼見探視的弱勢戶日子過得相當窘迫，隨同探視的經國學院學生們，也紅了眼眶，叮囑年長的探視對象，基隆近來天氣寒冷，千萬要記得多添加衣物。陳同學說，很感謝學校能夠讓她參與這次有意義的活動，相信探視對象都能感受到眾人暖心的祝福。

蔡衍明愛心基金會自2015年與全國各大專院校合作，以各大專院校青年學子為主軸，展開送愛下鄉的活動，放送「助人」與「盡孝」的正能量，也盼擴大基金會照顧弱勢的層面，迄今已經邁入第9年。共有42650戶弱勢家庭，曾接受基金會的暖心協助。今年是第一次與基隆市的經國學院合作，也很開心能夠協助基隆市的弱勢家庭。據了解，蔡衍明愛心基金會在今年農曆年前，將發放生活物資及旺福紅包給2258戶弱勢家庭。