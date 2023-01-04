高雄市岡山警方於1月1日獲報，在橋頭區甲樹路段有小朋友大聲哭喊，警方到場發現一個單親家庭中的母親病逝，留下兩名孤苦的6歲孩童。警方除協助報請地檢署司法相驗外，也聯繫慈善團體捐款幫助這個破碎的家庭。

岡山警分局甲圍所所長黃靖維及警員黃柏翰日前得知消息後，立即通報相關社福機構，並協助聯繫孩童的舅舅42歲許男暫時將兩名孩童接送至彌陀區住家照顧，以及向財團法人張榮發基金會協助申請急難救助補助1萬元新台幣。

高雄在地的瑞昇企業、源禾企業公司聞訊除感到心疼外，也致贈4萬元，希望幫助孩子們度過難過。派出所員警帶著民眾的愛心前往許姓舅舅家關懷致意，代為致贈善心人士的急難救助金，也希望藉此能拋磚引玉，有更多民眾對這家庭伸出援手。

許男在一家工廠上班，家境並不富裕，他因為結婚較早，兩個孩子已經長大成人，將合力撫養姊姊留下的兩名小孩。

高雄市社會局感謝警方與民間的善心人士協助這個家庭，將持續關心。