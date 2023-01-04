台中市議員李天生要求停管處盡快完成大里東榮停車場委外招標，並發售月票。（李天生提供／張亦惠台中傳真）

台中市大里東榮立體停車場去年11月1日完工啟用，試營運期間免費，市府將於1月9日上午8點開始收費，採取計時收費，未發售月票，市議員李天生認為應該推出月票，嘉惠長期停車的民眾。停管處解釋，因目前尚未委外，夜間維持免費，委外後會要求廠商推出月票。

大里東榮立體停車場斥資2.85億元興建，為地下一層，地上五層建築，提供汽車295位、機車104位的停車格，去年11月1日完工啟用，原本交通局規畫發售汽機車月票，但汽車月票金額2800元價格偏高引發地方不滿，後來改以試營運方式，免費停兩個月。

台中市政府預計1月9日開始收費，每30分鐘15元，未滿30分鐘者，以30分鐘計算，收費時間為每日8時至18時，夜間仍維持免收費停車。

李天生指出，試運期滿後，交通局決定自1月9日8時起實施停車收費，不過採取計時收費，對於長期前往停車的民眾並不方便，要求停管處設法克服困難，儘速完成委外招標，同時發售汽機車停車月票，嘉惠大里鄉親。

停管處長盧佳佳指出，因尚未完成招標，目前暫時由交通局自行營運，維持夜間免費停車讓住在周邊的民眾更方便，未來會繼續辦理委外招標，並在完成委外經營後，要求營運單位發售汽機車月票，確保鄉親們的權益。

停管處表示，立體停車場維運成本偏高，包括電梯、空調等維養經費龐大，廠商多數以標平面停車場優先，雖已採用最有利標，但先前招標上網公告後，沒有廠商投標流標1次，目前已再重新上網，預計1月中旬前開標，希望找到優質廠商為民服務。