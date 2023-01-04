農曆春節將至，墾丁福華飯店總經理張積光4日領隊到墾丁里寒冬送暖、關懷獨老。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，墾丁福華飯店總經理張積光4日領隊到墾丁里寒冬送暖、關懷獨老。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，墾丁福華飯店總經理張積光4日領隊到墾丁里寒冬送暖、關懷獨老。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，墾丁福華飯店總經理張積光4日領隊到墾丁里寒冬送暖、關懷獨老。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

農曆春節將至，墾丁福華飯店總經理張積光4日領隊到墾丁里寒冬送暖、關懷獨老，除提供生活用品、協助清潔環境外，還包賀歲紅包給長輩增添喜氣，隨行的恆基醫護也為長輩做體檢，張積光說，年前送暖是墾丁福華的「優良傳統」，一路走來24年從未間斷過，也與長輩相約明年再相見。

張積光指出，落山風從未吹熄墾丁福華關懷長者、回饋里民的初心，所以「關懷獨居老人與清寒家庭」已成飯店年度傳統，每年在春節來臨之前，他都會帶領同仁慰問獨居長者或需關懷的清寒家庭，讓他們感受來自社會企業的溫暖。

在新任墾丁里長劉琴鳴提供需要關懷的長者名單後，張積光4日帶領同仁並在里長的陪同下，一一拜訪獨居長者，除提供生活用品及賀歲紅包給長者新年新氣象外，也特別準備日常所需的柴米油鹽，為長者家中補貼物資。

此外，由於長輩多為獨居，住家也位處偏僻，張積光特別安排房務員替長者進行居家打掃以及環境清消，期許能為歲末打掃盡一點心力，讓長輩清清爽爽好過年。至於每年都會一同響應的恆基醫院護理師，今年也一樣隨行為每位長者做基本的身體檢測、量測血壓，以及針對身體狀況叮嚀飲食及日常保健。

而過年就是要充滿喜氣，飯店人員為此扮成財神爺以及仙女隨行，手拿招財金元寶、口說祝賀詞跟長者拜早年、討個吉祥如意，張積光說，最重要的是要討長輩歡心，讓他們都能開開心心迎接新年，臨別時也與對方相約明年見，藉此期待長者身體健康、長命百歲。

張積光強調，墾丁是國際觀光勝地，同時在繁華的背後也隱藏不少社會問題，期盼藉由活動拋磚引玉，呼籲社會、企業為弱勢團體盡一份心力，未來飯店仍會持續努力，以實際行動關懷清寒家庭及獨居老人。