行政院院長蘇貞昌今（4）日宣布，超徵稅金其中1400億元要讓全民從小到老共享經濟成果，將普發現金每人6000元，希望在農曆年過後可以給全民新春祝福。一份最新網路民調則顯示，雖有高達56.7%的民眾「非常贊成」普發現金、26.9%認為普發現金對拉抬經濟「還算有效」，且有32.4%的民眾「完全不贊同」限制領取資格，但卻有大批民眾痛批，才發6000元太少，質疑政府沒誠意、有黑幕，並揚言2024會再懲罰一次民進黨。

《yahoo!新聞》今日就普發現金議題進行網路民調，截至下午2時，已有超過28000人參與投票。在「你贊成普發現金嗎？」這題，非常贊成56.7%、還算贊成15.9%、完全不贊成15.8%、不太贊成8.9%、不知道／沒意見2.7%。

針對「你認為普發現金對拉抬經濟有效嗎？」還算有效26.9%、不太有效24.3%、完全沒效23.8%、非常有效21.7%、不知道／沒意見3.3%。

至於「有學者認為應限制領取資格，你贊同嗎？」完全不贊同32.4%、非常贊同26.4%、不太贊同19.6%、還算贊同17.5%、不知道／沒意見4.1%。

值得注意的是，有大批網友在民調相關連結留言：「才6000也想安撫民心？2024繼續懲罰民進黨！」、「你們家何志偉說全4000多億全還給百姓的話，一個人可拿快2萬，現在才發6000，當人民乞丐？」、「民進黨聽著，想用6000打發人民，這就是你們2024最大危機」、「皇恩浩蕩，人家吃肉，我們喝湯」、「民進黨吃錢吃到這種地步？跟你們講，台灣人不全是傻瓜，你們沒有下次了」、「4500億變成1800億，現在又變1400億，怎麼要發錢就越來越少？」「過去超徵的呢？很難不懷疑不是被A走了」。