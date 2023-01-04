新北男大生大壯（化名）2020年10月間透過網路聊天室認識小帥（化名），大壯聽聞小帥無處可去，邀請小帥前往住家過夜，正當小帥熟睡時，大壯卻伸出鹹豬手撫摸小帥大腿、陰莖猥褻得逞。小帥睡夢中驚覺下體莫名勃起，睜眼一看赫然發現大壯正在撫摸自己的「命根子」憤而提告乘機猥褻罪。高等法院考量大壯表達悔意，願意和解，判處6月有期徒刑，緩刑3年。

根據判決書，小帥因案被拘留獲釋後無處可去，便透過網路聊天室尋求處所借宿，大壯得知後邀約小帥前往住處過夜，卻趁小帥熟睡時伸出狼爪。

小帥稱當時已經2天沒睡覺，因為當天很累，有人觸碰大腿或往上摸身體部位，並不會因此驚醒，他表示「當時我真的只是想休息一下，直到勃起後，才發現他在摸我的生殖器」。事發後大壯也承認自己從大腿撫摸再順勢往上「套弄」小帥生殖器，摸幾秒鐘後，小帥也驚醒。

高院衡酌大壯一時失慮，現已認罪且深感懊悔，判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，免入獄。全案可上訴。

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